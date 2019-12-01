В Сочи водитель иномарки сбил пешехода с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-01T13:00:49+03:00

На месте аварии им была оказана первая помощь

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября около 12:05 в Центральном районе Сочи.

- По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем машины марки «Мицубиси» при движении по нерегулируемому переходу сбил двух пешеходов. Они переходили проезжую часть по «зебре», - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате пострадали два пешехода, одному из которых 3 года. Им была оказана первая помощь.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, жертвами жуткой аварии на трассе между Краснодаром и Новороссийском стали четыре человека. Трагедия произошла 30 ноября около 16:00 недалеко от станицы Холмской Абинского района Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU