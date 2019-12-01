В горах Сочи лавиноопасно

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-01T14:18:21+03:00

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В течение суток с вечера 1 декабря в горах города-курорта выше 2000 метров над уровнем моря ожидается слабая лавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы. Если вы уже находитесь там, то необходимо следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30 градусов. При сходе лавины следует укрыться под скалой или за большим деревом.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Напомним, в городе бушует непогода. Она испортилась еще вечером ноября. Как и прогнозировали синоптики пошли сильные дожди, ливни с грозами и градом.

Также порывы ветра могут достигать 25 м/с. Из-за обильных осадков возможны сходы оползней и селей. В море, на участке Веселое-Магри прогнозируется формирование смерчей. Все оперативные и городские службы переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU