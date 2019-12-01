2019-12-01T14:46:12+03:00
Происшествия

На Кубани оперативный штаб будет следить за погодой

В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани оперативный штаб будет следить за погодойНа Кубани оперативный штаб будет следить за погодойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

По состоянию на 12:00 1 декабря обстановка по Краснодарскому краю в норме. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, не произошло.

- Продолжает работать оперативный штаб. Проводится круглосуточный мониторинг обстановки. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На территории всех районов работают мониторинговые группы. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления.

Напомним, в Сочи в течение суток с вечера 1 декабря в горах выше 2000 метров над уровнем моря ожидается слабая лавинная опасность. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24