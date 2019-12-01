На Кубани оперативный штаб будет следить за погодой
По состоянию на 12:00 1 декабря обстановка по Краснодарскому краю в норме. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, не произошло.
- Продолжает работать оперативный штаб. Проводится круглосуточный мониторинг обстановки. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На территории всех районов работают мониторинговые группы. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления.
Напомним, в Сочи в течение суток с вечера 1 декабря в горах выше 2000 метров над уровнем моря ожидается слабая лавинная опасность. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.
ИСТОЧНИК KP.RU