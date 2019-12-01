В Краснодарском крае проходят досрочные выборы глав сельских поселений

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-01T15:55:57+03:00

Общественная палата жалоб пока не получала

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 декабря, в 5 муниципальных образованиях региона проходят досрочные выборы глав сельских поселений.

-Местные жители отдают свои голоса за глав Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района, Куликовского сельского поселения Ленинградского района, Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, Прикубанского сельского поселения Славянского района, Голубицкого и Фонталовского сельских поселений Темрюкского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

19 избирательных участков окрылись в 08:00 сегодня, 1 декабря. В 12:00 явка составила 14,52 процентов. До 15:00 должна проголосовать большая часть населения. В 6 поселениях работают 57 наблюдателей.

Как прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Владимир Коробчак, на данный момент выборы проходят в спокойном режиме. Он отметил, что Общественная палата жалоб не получала.

Напомним, в Краснодаре городская Дума 7 созыва увеличится на 4 человека. Такое изменение в Уставе краевого центра было принято на внеочередном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU