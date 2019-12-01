В Краснодаре произошла авария на теплосетях

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-01T17:00:33+03:00

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В краевой столице 1 декабря прорвало трубу диаметром 108 миллиметров в районе дома №14 по 2-му проезду имени Айвазовского. Без тепла и горячей воды остались жители 7 многоквартирных домов.

- Сейчас специалисты АО «Краснодартеплосеть» устраняют порыв на теплотрассе, на объекте ведутся сварочные работы, задействованы 16 человек и 4 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Завершить работы на аварийном участке планируют до конца дня, после чего горячая вода и тепло начнут поступать в дома краснодарцев.

Напомним, в Краснодаре устранили порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц КИМ и Маяковского менее, чем через сутки. Тепло в 120 домов вновь вернулось. С 13:00 пятницы 29 ноября было ограничено движение на участке от улицы Маяковского до Титаровской. Сейчас оно возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU