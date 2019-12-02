2019-12-02T08:42:51+03:00
Звезды

Краснодарцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе авторской песни

Стартовал прием заявок от авторов и исполнителей
Александра ПОДУШКО
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Фото: grinlandia.ruФото: grinlandia.ru
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Конкурсная часть фестиваля «Гринландия» проходит с ноября 2019 года по май 2020 года. После всех этапов финалистов приглашают в Киров. Здесь проходит трехдневная программа фестиваля. Его главная тема - 75-летие победы советского народа в ВОВ.

Уже стартовал прием заявок от авторов и исполнителей. С недавнего времени фестиваль носит имя Иосифа Кобзона. Отдельная номинация посвящена произведениям из репертуара артиста.

- Прием заявок на участие в заочном туре открыт до середины марта, 8 мая объявят имена лауреатов. Всероссийский фестиваль авторской песни пройдет с 16 по 19 июля на берегу реки Быстрицы в Кирове, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Заполнить заявку можно на официальном сайте конкурса.

Напомним, в Краснодаре откроется выставка «Природа и человек». На работы авторов можно будет посмотреть 3 и 4 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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