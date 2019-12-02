В Краснодаре на 2-м проезде Айвазовского ликвидирована авария на теплосетях

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-02T07:32:39+03:00

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В ночь с 1 на 2 декабря сварочные работы полностью завершены, специалисты заменили поврежденный участок трубы диаметром 108 миллиметров. Специалисты занимались ремонтом в течение всего дня. На объекте были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

- Напомним, авария на теплосетях произошла 1 декабря в районе дома № 14 по 2-му проезду имени Айвазовского. Специалисты АО «Краснодартеплосеть» устраняли порыв на теплотрассе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Теплоснабжение всех 7 многоквартирных домов, которые пострадали в результате аварии на объекте, восстановлено. Подачу горячей воды также возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU