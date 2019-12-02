2019-12-02T09:07:29+03:00
Общество

В Прикубанском округе Краснодара обновили гравийные дороги на шести улицах

Это сделали по заявкам местных жителей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Прикубанском округе краевой столицы обновили гравийные дороги. По заявкам жителей Прикубанского округа это сделали шести улицах: две из них в Индустриальном - Железнодорожная и Юношеская, две в Победителе - Весенняя и Новая, и две в черте города - это Домбайская, 2-я Российская.

- Мы вместе с горожанами определили приоритетный список наиболее разбитых гравийных дорог, требующих обновления. Эта проблема регулярно озвучивается жителями. Мы понимаем, что это недолговечный ремонт, но такие дороги необходимо приводить в порядок, - рассказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

- Всего в течение 2019 года в Краснодаре отремонтировано 217 участков гравийных дорог, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на 2-м проезде Айвазовского ликвидирована авария на теплосетях. Жителям 7 многоэтажек вернули тепло и горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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