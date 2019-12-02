В Сочи полицейские задержали приезжего с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-02T11:28:23+03:00

Через границу он пытался провезти 1,5 килограмма гашиша

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В Сочи сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль марки Hyundai Solaris. Внимание правоохранителей привлек пассажир, который заметно нервничал. Мужчину обыскали.

У 29-летнего приезжего из Челябинской области в рюкзаке нашли сверток с веществом серо-коричневого цвета, а также три брикета с пластинами коричневого цвета. Экспертиза установила, что это - гашиш. Его общая масса составила около 1,5 килограммов.

- Парень хотел сбыть наркотик на территории города-курорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в Павловском районе пьяный водитель легковушки сбил мотоциклиста. У мужчины не было прав.

ИСТОЧНИК KP.RU