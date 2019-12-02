СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-02T11:40:03+03:00

В Мостовском районе прошел рейд по взысканию штрафов с любителей «пьяной» езды Фото: Архив "КП"

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В Мостовском районе Краснодарского края прошел ряд рейдов по взысканию с водителей штрафов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Судебные приставы прошлись по домам должников.

- Восемь граждан оплатили штрафы в полном объеме. Приставы Мостовского районного отдела УФССП ознакомили их с нюансами погашения задолженности. Им разъяснили, что взыскание может быть обращено на их имущество, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Все должники оплатили штрафы, а приставы окончили ряд исполнительных производств фактическим исполнением.

Напомним, в Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалку. Они выловили 10 щук.

ИСТОЧНИК KP.RU