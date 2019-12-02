2019-12-02T12:31:22+03:00
Общество

На Кубани выбрали глав шести поселений

Общерегиональная явка составила 43,77%
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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1 декабря в 5 муниципальных образованиях Краснодарского края проходили досрочные выборы глав сельских поселений. 19 избирательных участков окрылись вчера в 08:00. В списках значилось 25 кандидатов.

По итогам голосования главой Отрадо-Кубанского сельского поселения был избран Андрей Харланов, Куликовского сельского поселения – Александр Лимбирис, Ковалевского сельского поселения – Андрей Гиря, Прикубанского сельского поселения – Александр Бельдиев, Голубицкого сельского поселения – Дмитрий Немудрый, Фонталовского сельского поселения – Валерий Разумняк.

- Жалоб на проведение выборов не поступало. Общерегиональная явка составила 43,77%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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