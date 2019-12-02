На Кубани девочка выдумала преступление, чтобы не оставаться дома одной
33-летний житель Кущевской в тот день ушел по своим делам, а несовершеннолетнюю дочь оставил дома. Через несколько минут девочка позвонила папе на мобильный и сообщила, что в дом зашел какой-то мужчина, разбросал вещи и ушел, ничего не похитив.
Отец тут же позвонил в полицию и поехал домой к дочери.
- Наряд приехал по адресу, в ходе опроса мужчины выяснилось, что его несовершеннолетняя дочь выдумала эту историю, чтобы не оставаться дома одной, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в УВД Кущевской.
А в Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалку. Полиция на берегу реки Бейсуг задержала троих местных жителей в возрасте от 35 до 40 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU