На Кубани девочка выдумала преступление, чтобы не оставаться дома одной

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-02T12:39:18+03:00

Отец позвонил в дежурную часть, а потом поехал домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отцу она сообщила, что в дом забрался мужчина

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33-летний житель Кущевской в тот день ушел по своим делам, а несовершеннолетнюю дочь оставил дома. Через несколько минут девочка позвонила папе на мобильный и сообщила, что в дом зашел какой-то мужчина, разбросал вещи и ушел, ничего не похитив.

Отец тут же позвонил в полицию и поехал домой к дочери.

- Наряд приехал по адресу, в ходе опроса мужчины выяснилось, что его несовершеннолетняя дочь выдумала эту историю, чтобы не оставаться дома одной, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в УВД Кущевской.

А в Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалку. Полиция на берегу реки Бейсуг задержала троих местных жителей в возрасте от 35 до 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU