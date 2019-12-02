В станице Натухаевской возвели детсад на 240 мест
- Детский сад №30 «Незабудка» в станице Натухаевской Новороссийска рассчитан на 240 детей, в том числе для 30 – ясельного возраста, - отметили в департаменте строительства Краснодарского края.
- Общая площадь нового двухэтажного здания составляет 5,1 тысяч квадратных метров. Группы оборудованы мебелью, оснащен пищеблок, обустроены детские площадки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как добавил руководитель департамента Владимир Вареха, уже получено заключение о соответствии объекта, подготавливают документацию для получения разрешения на ввод его в эксплуатацию.
Напомним, на Кубани выбрали глав шести поселений. Общерегиональная явка составила 43,77%.
ИСТОЧНИК KP.RU