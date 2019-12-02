В Туапсинском районе иномарка упала в овраг

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-02T13:20:32+03:00

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В Туапсинском районе на автодороге Майкоп-Туапсе 1 декабря в 17:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля марки «Опель Корса» ехал со стороны Майкопа в направлении Туапсе. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением. Машина опрокинулась и вылетела в овраг.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте. Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшими. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU