2019-12-02T13:57:22+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП
Александра ПОДУШКО
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В Красноармейском районе женщина за рулем «БМВ» сбила пешеходаВ Красноармейском районе женщина за рулем «БМВ» сбила пешеходаФото: Архив "КП"
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1 декабря в 21:05 на автодороге КраснодарСлавянск-на-КубаниТемрюк произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем автомобиля «БМВ» сбила 67-летнего мужчину, находящегося на проезжей части. А после она влетела в ограждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Туапсинском районе 73-летний водитель автомобиля марки «Опель Корса» ехал со стороны Майкопа в направлении Туапсе. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением. Машина опрокинулась и вылетела в овраг. Водитель погиб на месте ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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