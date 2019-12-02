В Красноармейском районе женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-02T13:57:22+03:00

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1 декабря в 21:05 на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем автомобиля «БМВ» сбила 67-летнего мужчину, находящегося на проезжей части. А после она влетела в ограждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Туапсинском районе 73-летний водитель автомобиля марки «Опель Корса» ехал со стороны Майкопа в направлении Туапсе. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением. Машина опрокинулась и вылетела в овраг. Водитель погиб на месте ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU