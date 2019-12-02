От переутомления в школе одиннадцатиклассник из Сочи потерял сознание по дороге домой

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-02T14:17:51+03:00

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16-летнего Вячеслава М (имя изменено) уже выписали из больницы. В сочинскую горбольницу №9 парня привезли на скорой еще 22 ноября.

- Ученик 11 класса возвращался из школы домой, и на улице Чайковского упал, потеряв сознание, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в полиции Сочи. – У ребенка было переутомление.

Вячеславу вызвали скорую прохожие. Одиннадцатиклассника увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга и переломом носа.

Отдел по делам несовершеннолетних сочинской полиции сейчас разбирается в этом. Выясняют, что за программа в школе, от которой ребенок так переутомился.

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ИСТОЧНИК KP.RU