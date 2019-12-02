В 2019 году выросли доходы кубанской казны

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-02T16:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года в бюджет Краснодарского края поступило более 286 млрд рублей. По сравнению с 2018-м прирост составил более 17%. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, эти средства необходимо «трансформировать» в школы, детские сады, отремонтированные медучреждения и новые дороги.

- В регионе более чем на 20% выросли поступления от налога на прибыль организаций, на 23,5% – по акцизам. Почти на 32% увеличились доходы от НДФЛ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2019 году на 18% выросли поступления в краевой бюджет от муниципалитетов Кубани. Лидерами стали: Краснодар, Геленджик, Армавир, Северский, Абинский и Темрюкский районы.

Напомним, в станице Натухаевской возвели детсад на 240 мест. Его построили в рамках национального проекта «Демография». Детский сад №30 «Незабудка» рассчитан на 240 детей, в том числе 30 – ясельного возраста

ИСТОЧНИК KP.RU