Интерес к аграрному туризму Кубани вырос

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-02T17:40:29+03:00

С начала 2019 года его выбрали более 600 тысяч гостей региона

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Все больше гостей, посещающих Краснодарский край, выбирают аграрный туризм. С начала 2019 года объекты показа на территории региона посетили более 600 тысяч человек.

- На Кубани проводят чайные туры, посещение пасек и сельскохозяйственных ферм, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Наибольшей популярностью пользуется винный туризм. Посещение виноделен выбрал каждый третий гость региона. В 2019году появится новый маршрут по предприятиям отрасли Темрюкского района и Новороссийска – «Хвала вину».

Стоит добавить, что край остается лидером по количеству туристов в стране. Для повышения интереса отдыхающих на Кубани открывают новые маршруты и туристические программы.

Напомним, на строительство аэровокзала в Краснодаре направят около 25 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU