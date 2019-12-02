Интерес к аграрному туризму Кубани вырос
Все больше гостей, посещающих Краснодарский край, выбирают аграрный туризм. С начала 2019 года объекты показа на территории региона посетили более 600 тысяч человек.
- На Кубани проводят чайные туры, посещение пасек и сельскохозяйственных ферм, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Наибольшей популярностью пользуется винный туризм. Посещение виноделен выбрал каждый третий гость региона. В 2019году появится новый маршрут по предприятиям отрасли Темрюкского района и Новороссийска – «Хвала вину».
Стоит добавить, что край остается лидером по количеству туристов в стране. Для повышения интереса отдыхающих на Кубани открывают новые маршруты и туристические программы.
Напомним, на строительство аэровокзала в Краснодаре направят около 25 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU