В России не будут запрещать продажу детского шампанского

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-02T17:54:38+03:00

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Известный своими неоднозначными инициативами депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить в России продажу детского шампанского и сигарет. Соответствующий запрос народный избранник направлял в Минпромторг. Также он призывал установить правила продажи переводных татуировок и детской косметики.

- Для разговоров о каких-либо запретах необходимо провести обсуждение предложения по ограничению свободной продажи детского шампанского и сигарет, - цитирует сайт news.ru министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Также в Минпромторге отметили, что данный вопрос не является профильным для ведомства. Его необходимо направлять в Роспотребнадзор и Минздрав.

Сам же известный «гееборец» заявил, что в ближайшее время будет поднимать вопрос о сборе группы экспертов для изучения вопроса, а затем внесет новый законопроект, который ограничит свободную продажу детских сигарет, шампанского, татуировок и косметики в Госдуму.

Напомним, уже в 2020 году в России планируют принять новый закон, направленный на стимулирование отечественного виноделия, создание условий для производства элиты российских вин с уникальными свойствами.

ИСТОЧНИК KP.RU