2019-12-02T19:20:03+03:00
Происшествия

На Кубани направлено в суд дело мужчины, который посадил своего сына на цепь

Как выяснилось, делал он это регулярно
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Белореченске направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном лишении свободы своего несовершеннолетнего сына, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

- Как выяснилось в ходе следствия, в течении июня-июля 2019 года подозреваемый регулярно лишал свободы своего 10-летнего сына. Мужчина надевал ему на шею металлическую цепь, скрепляя ее навесным замком, а другой конец прикреплял к лестнице подвала подсобного помещения, а также к деревянной ножке стеллажа в помещении сарая, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, история с посаженным на цепь ребенком всколыхнула общественность региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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