2019-12-02T20:00:43+03:00
Общество

На Кубани развивают лесопромышленную отрасль

Профильные предприятия региона получили в 2019 году свыше 150 млн рублей в виде господдержки
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани активно строятся новые школы, детские сады и спортивные площадки. Их строительство и комплектация оценивается почти в 6,5 млрд рублей.

- Важно, чтобы мебель, поставляемая в данные учреждения, была кубанского производства. Это не только поддержит региональных производителей, но и сможет гарантировать высокое качество, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в Стратегии-2030 деревообрабатывающая отрасль является одной из перспективных на Кубани. Предприятиям оказываются меры господдержки. Только с начала года они получили субсидий более чем на 150 млн рублей.

Напомним, в краевой столице к 2030 году завершат строительство медицинского кластера. Он появится в новом микрорайоне поселка Знаменского и займет площадь в 58 гектаров. Возведение первых объектов уже стартовало. Планируется, что кластер с центром Краснодара свяжет новая дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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