2019-12-03T07:28:19+03:00
Здоровье

В Апшеронскую центральную районную больницу поступило новое оборудование

Это позволит улучшить качество работы медицинской информационной системы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Техника для Апшеронского района была закуплена по региональной программе «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Краснодарского края» нацпроекта «Здравоохранение».

- Центральная районная больница получила новое серверное оборудование, криптошлюз и 17 автоматизированных рабочих мест для врачей сельских подразделений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

-Техника позволит улучшить качество работы медицинской информационной системы, - добавили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

До конца года в лечебные учреждения Краснодарского края поставят еще 785 единиц новой техники.

Напомним, на Кубани развивают лесопромышленную отрасль. Профильные предприятия региона получили в 2019 году свыше 150 млн рублей в виде господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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