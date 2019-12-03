Кубанские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-03T09:08:34+03:00

В составе российской сборной выступили семь представителей региона

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В Японии прошел чемпионат планеты по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и академической дорожке. Участвовали более 330 спортсменов из 37 стран.

- Состязания проходили среди мужчин и женщин в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе физической культуры и спорта.

В составе российской сборной успешно выступили семь представителей региона. Они завевали различные медали.

Этот Чемпионат является отборочным этапом на Олимпийские Игры 2020 года.

Напомним, «Локомотив-Кубань» на выезде уступил «Енисею». Матч Единой лиги завершился со счетом 98:91.

ИСТОЧНИК KP.RU