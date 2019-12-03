В Успенском районе 17-летний парень обвинил мать в избиении
В центральную районную больницу «Успенская» пришел 17-летний молодой человек. Он был весь в ранах и ссадинах.
- Обследование показало, что у парня множественные экхимозы (мелкие кровоизлияния в коже или слизистых) подглазничной области, области ушей, подвздошной области (большая впадина в брюшной полости) справа, а также в крестцовой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Врачу потерпевший рассказал, что накануне его избила мать. Фельдшер ЦРБ незамедлительно сообщила об этом инциденте в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции установят все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Сочи парень заявил в полицию на собственную мать, заставляющую его сидеть с братом. Молодому человеку это надоело, потому он обратился в УВД.
ИСТОЧНИК KP.RU