2019-12-03T08:33:38+03:00
Происшествия

В Успенском районе 17-летний парень обвинил мать в избиении

Он обратилась в медучреждение, чтобы зафиксировать побои
Александра ПОДУШКО
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В Успенском районе 17-летний парень обвинил мать в избиенииВ Успенском районе 17-летний парень обвинил мать в избиенииФото: Архив "КП"
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В центральную районную больницу «Успенская» пришел 17-летний молодой человек. Он был весь в ранах и ссадинах.

- Обследование показало, что у парня множественные экхимозы (мелкие кровоизлияния в коже или слизистых) подглазничной области, области ушей, подвздошной области (большая впадина в брюшной полости) справа, а также в крестцовой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Врачу потерпевший рассказал, что накануне его избила мать. Фельдшер ЦРБ незамедлительно сообщила об этом инциденте в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установят все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Сочи парень заявил в полицию на собственную мать, заставляющую его сидеть с братом. Молодому человеку это надоело, потому он обратился в УВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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