2019-12-03T09:06:36+03:00
Общество

Детский омбудсмен попросила проверить работу органов опеки после трагедии на Кубани

Речь идет о девочке, которую нашли в яме уличного туалета
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенкаФото: пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
Изменить размер текста:

Жуткий случай, произошедший в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского каря, поверг в шок всех жителей России. 9-летняя девочка вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась. Ее нашли в яме уличного туалета, без колготок, в одной кофточке и сильно избитую. На данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан.

- Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит прокуратуру Кубани проверить работу органов системы профилактики в отношении семьи девочки, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

- Это чудовищный случай. Мы находились на связи с волонтерами «Лиза Алерт», которые вели поиск ребенка, а также с коллегой из Краснодарского края. Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы о состоянии девочки. Сейчас она продолжает лечение, с ней работают психологи. Мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения, местонахождением дочери не интересовалась, - рассказала Анна Кузнецова.

- Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики. После подумаем возможных вариантах жизнеустройства ребенка, - добавила детский омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить
Власти Краснодара до 31 декабря рекомендуют ТЦ организовать доставку грузов в ночное время
В Новокубанском районе автомобиль вылетел в кювет
Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет
В Сочи проходит конференция победителей конкурсов президентских грантов
В Краснодаре у мужчины изъяли Mercedes Benz за неуплату таможенных платежей
В муниципальную собственность Краснодара передали участок под строительство школы
На Кубани задержали сбытчика фальшивых купюр
В Краснодаре местные жители попались на махинациях с землей
Кубанский парламент поддерживает развитие деловых связей с Турцией
На Кубани пропала 17-летняя девушка
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
Футбольные встречи команды Евгения Первышова с краснодарцами продолжатся зимой
В Краснодаре разыскивают 15-летнюю Лиану Джалад
В Новороссийске грабители обчистили кассу магазина
В Сочи ожидается усиление ветра
В Краснодаре пройдет выставка «Наивные художники Кубани»