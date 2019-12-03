Детский омбудсмен попросила проверить работу органов опеки после трагедии на Кубани

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-03T09:06:36+03:00

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Жуткий случай, произошедший в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского каря, поверг в шок всех жителей России. 9-летняя девочка вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась. Ее нашли в яме уличного туалета, без колготок, в одной кофточке и сильно избитую. На данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан.

- Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит прокуратуру Кубани проверить работу органов системы профилактики в отношении семьи девочки, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

- Это чудовищный случай. Мы находились на связи с волонтерами «Лиза Алерт», которые вели поиск ребенка, а также с коллегой из Краснодарского края. Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы о состоянии девочки. Сейчас она продолжает лечение, с ней работают психологи. Мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения, местонахождением дочери не интересовалась, - рассказала Анна Кузнецова.

- Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики. После подумаем возможных вариантах жизнеустройства ребенка, - добавила детский омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU