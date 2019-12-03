2019-12-03T12:11:13+03:00
Происшествия

На Кубани пропала 17-летняя девушка

Она 2 декабря ушла в школу и до сих пор домой не вернулась
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Красноармейском районе разыскивают 17-летнюю Сафарову Аллу. Утром 2 декабря она ушла в школу, которая находится станице Чебургольской, и домой так и не вернулась.

Ориентировка на розыск появилась в соцсетях. Девушка была в пуховике цвета хаки, вязаной шапке синего цвета с желто-розовыми полосками и бубоном, кофте с золотистыми пуговицами и в черных ботинках. С собой у нее был рюкзак и спортивная сумка.

Школьнице на вид 17 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы до пояса. С собой она взяла паспорт и 4-5 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что поиски 17-летней девушки продолжаются.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней Аллы Сафаровой. После будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о том, где находится Алла, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(86146)4-13-26, 8(86165)3-31-71 или 02.

Напомним, в Краснодаре разыскивают 15-летнюю Лиану Джалад. 29 ноября она вышла из дома и до сих пор не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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