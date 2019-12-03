В Новокубанском районе автомобиль вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-03T12:22:09+03:00

Пострадали водитель легковушки и его пассажирка

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2 декабря около 07:10 на автодороге Армавир - Отрадная произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем «ВАЗ 21140», ехал в сторону федеральной автодороги «КАВКАЗ». Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом». После удара легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет.

- В результате аварии пострадали водитель легкового автомобиля и его 20-летняя пассажирка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 2 декабря на 115-м км трассы Краснодар – Ейск на ходу загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел в Каневском районе в 20:59.

ИСТОЧНИК KP.RU