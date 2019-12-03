В Краснодаре произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-03T12:57:32+03:00

Пострадали 3 человека, им было назначено амбулаторное лечение

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2 декабря около 18:56 в Карасунском округе Краснодара на улице Травмайной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автобусом «Реал» столкнулся с «ГАЗ-3102». После чего «ГАЗ-3102» влетел в авто марки «Ниссан Тиана», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобуса «Реал», им было назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы выяснили, что водитель автобуса в течение последних двух лет неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, в Новокубанском районе автомобиль вылетел в кювет. Пострадали водитель легковушки и его пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU