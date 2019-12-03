Погибшего пилота вертолета в Абрау-Дюрсо похоронят за счет компании-работодателя
Трагедия произошла утром в субботу, 30 ноября. 48-летний житель поселка Мысхако в Новороссийске Юрий Королев летел из Абрау-Дюрсо, когда его вертолет потерял управление и упал. На земле от удара о землю он загорелся. По факту крушения вертолета и гибели пилота следователи возбудили уголовное дело.
Спустя несколько дней свое слово сказали и в компании "Центр винного туризма", кому принадлежал разбившийся летательный аппарат. Они заявили, что машина недавно была проинспектирована в Росавиации, а сертификат летной годности был выдан только в ноябре.
Владельцы вертолета склоняются к тому, что причиной крушения могла стать непогода. Опытный пилот Юрий Королев согласовывал свой вылет с диспетчером, но несмотря на штормовое предупреждение, отправился по маршруту.
В центре винного туризма Абрау обязуются оплатить все расходы на похороны Юрия Королева.
ИСТОЧНИК KP.RU