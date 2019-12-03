В Краснодаре откроют первый в крае мюзик-холл

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-03T15:44:31+03:00

Здесь смогут выступать артисты с ограниченными возможностями здоровья

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В Краснодаре 13 декабря в 14:00 состоится торжественная церемония открытия первого в регионе мюзик-холла. Он начнет работать по адресу: Селезнева 191/2.

- На данной площадке смогут выступать непрофессиональные артисты и артисты с инвалидностью. В программе концерта, который пройдет в день открытия, выступления артистов мюзик-холла, членов всероссийского общества слепых и всероссийского общества глухих, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы мероприятия.

Стоит добавить, что реализация проекта стала возможна благодаря самому крупному гранту федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», который получили представители Кубани на фестивале «Таврида-арт».

Напомним, в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко пройдет выставка работ творческой группы, которая работает под руководством художника Павла Бабенко.

ИСТОЧНИК KP.RU