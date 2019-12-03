2019-12-03T16:07:56+03:00
Общество

На Кубани пройдет второй кадровый форум

Его проведут 9 декабря
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае 9 декабря пройдет второй региональный кадровый форум. В его рамках подведут итоги конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!» и наградят его лауреатов и победителей.

- Мероприятие призвано стать единой площадкой для деловых переговоров между участниками проекта и работодателями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В числе участников второго кадрового форума: депутаты Госдумы и ЗСК, члены Совета Федерации, руководители краевых министерств и ведомств. Также будут присутствовать бизнесмены, главы городов и районов края, а также представители научного сообщества.

Участники мероприятия смогут посетить мастер-класс от бизнес-тренера, а также обменяться опытом и наладить новые контакты.

Напомним, в Сочи проходит конференция победителей конкурсов президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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