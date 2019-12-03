2019-12-03T16:28:01+03:00
Звезды

Краевая столица предстанет в черно-белом варианте

Выставка фотографий «Черно-белый Краснодар» пройдет в музее им. Коваленко
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краснодарском музее им. Коваленко с 12 по 22 декабря пройдет выставка черно-белых фотографий Евгения Киселева. Зрит6ели смогут увидеть более 50 работ, которые расскажут об истории краевой столицы.

- За минувшие 50 лет Краснодар сильно изменился. В городе выросли новые микрорайоны, а внешний вид улиц уже давно не тот. На выставке можно будет увидеть знаковые места краевой столицы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Все фотографии, представленные в экспозиции, сделаны в период с 1977 по 2015 годы.

Напомним, в Краснодаре 13 декабря в 14:00 состоится торжественная церемония открытия первого в регионе мюзик-холла. Он начнет работать по адресу: Селезнева 191/2. На данной площадке смогут выступать непрофессиональные артисты и артисты с инвалидностью. В программе концерта выступления артистов мюзик-холла, членов всероссийского общества слепых и всероссийского общества глухих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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