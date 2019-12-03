Жителям и гостям Кубани не рекомендуют ходить в горы

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-03T16:42:19+03:00

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В Краснодарском крае объявлена повышенная лавиноопасность в горных районах. Снежные массы могут сходить со склонов в период с 3 по 5 декабря.

- Высокая вероятность схода лавин сохранится в горной местности на высоте более 2,5 тысяч метров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от походов в горы.

Напомним, все больше гостей, посещающих Краснодарский край, выбирают аграрный туризм. С начала 2019 года объекты показа на территории региона посетили более 600 тысяч человек. На Кубани проводят чайные туры, посещение пасек и сельскохозяйственных ферм. Наибольшей популярностью пользуется винный туризм. Посещение виноделен в качестве проведения досуга выбрал каждый третий гость региона.

ИСТОЧНИК KP.RU