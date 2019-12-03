Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-03T17:05:51+03:00

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Российский международный олимпийский университет в Сочи 3 декабря посетил Владимир Путин и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава государства поздравил педагогов и студентов с 10-летним юбилеем учебного заведения.

- Университет внес вклад в развитие российского образования. Его выпускниками стали более ста олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и Европы, - цитирует слова президента пресс-служба администрации Краснодарского края.

Российский международный олимпийский университет создан в Сочи в 2009 году. Владимир Путин возглавляет его попечительский совет. В учебном заведении готовят специалистов в области спортивного менеджмента. Здесь могут обучаться до 500 студентов. В Качестве преподавателей выступают российские и международные спортивные эксперты.

Напомним, финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU