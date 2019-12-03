Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи
Российский международный олимпийский университет в Сочи 3 декабря посетил Владимир Путин и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава государства поздравил педагогов и студентов с 10-летним юбилеем учебного заведения.
- Университет внес вклад в развитие российского образования. Его выпускниками стали более ста олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и Европы, - цитирует слова президента пресс-служба администрации Краснодарского края.
Российский международный олимпийский университет создан в Сочи в 2009 году. Владимир Путин возглавляет его попечительский совет. В учебном заведении готовят специалистов в области спортивного менеджмента. Здесь могут обучаться до 500 студентов. В Качестве преподавателей выступают российские и международные спортивные эксперты.
Напомним, финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить.
ИСТОЧНИК KP.RU