В Краснодаре выпал первый снег

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-03T17:52:44+03:00

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Снег в Краснодаре выпал почти точно по расписанию. 3 декабря на улицы города обрушились снежинки - они валили огромными хлопьями.

Первый снег в КраснодареФото: Ольга СУХОВА

В эти дни через территорию Кубани как раз проходит холодный фронт. И синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег.

- Температура воздуха 3 декабря опустится до нуля градусов, мокрый снег будет идти весь вечер, - рассказали синоптики.

Первый снег в Краснодаре. Фото: Типичный Краснодар

А краснодарцы стали выгружать фотографии и виде первого снега в соцсети. Белые мухи прибавили и пробок в Краснодаре. По состоянию на 17:00 заторы в столице Кубани составляли 8 баллов. В серьезном заторе встал центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU