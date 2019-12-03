2019-12-03T17:52:44+03:00
Общество

В Краснодаре выпал первый снег

Синоптики прогнозировали похолодание
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Синоптики прогнозировали снег 3 декабряСиноптики прогнозировали снег 3 декабряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Снег в Краснодаре выпал почти точно по расписанию. 3 декабря на улицы города обрушились снежинки - они валили огромными хлопьями.

Первый снег в Краснодаре Фото: Ольга СУХОВА

Первый снег в КраснодареФото: Ольга СУХОВА

В эти дни через территорию Кубани как раз проходит холодный фронт. И синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег.

- Температура воздуха 3 декабря опустится до нуля градусов, мокрый снег будет идти весь вечер, - рассказали синоптики.

Первый снег в Краснодаре. Фото: Типичный Краснодар

Первый снег в Краснодаре. Фото: Типичный Краснодар

А краснодарцы стали выгружать фотографии и виде первого снега в соцсети. Белые мухи прибавили и пробок в Краснодаре. По состоянию на 17:00 заторы в столице Кубани составляли 8 баллов. В серьезном заторе встал центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани провели социальную акцию «Щедрый вторник»
Проекты столовых для всех кубанских школ подготовят к июню 2020 года
Кубанские спасатели объявили экстренное предупреждение
Краснодар встал в 10-бальных пробках
На Кубани в 2019 году отремонтировали почти 150 образовательных организаций
Кубань вошла в тройку регионов, которые получат наибольшие субсидии от правительства
Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Преподаватели школы искусств в Кореновске заявили о незаконных растратах руководства
Жителям и гостям Кубани не рекомендуют ходить в горы
В Краснодаре воспитатель детского сада избивал детей
Краевая столица предстанет в черно-белом варианте
На Кубани пройдет второй кадровый форум
В Краснодаре откроют первый в крае мюзик-холл
Погибшего пилота вертолета в Абрау-Дюрсо похоронят за счет компании-работодателя
В Армавире грабитель избил кирпичом продавщицу из-за 2 тысяч рублей
В отношении следователя, ведущего дело замминистра сельского хозяйства Кубани, инициирована проверка
В Армавире 14-летний школьник отравился «снюсом»
На Кубани суд усилил наказание лже-застройщику из Сочи
На Кубани более 24 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение