Краснодар встал в 10-бальных пробках

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-03T18:16:38+03:00

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В Краснодаре 3 декабря выпал первый снег этой зимы. Это событие очень «обрадовало» водителей, так как город с 18:00 замер в 10-бальных пробках.

- Ура....пробки 12 баллов и ловим шустриков на летней резине.....а завтра остальных на липучках по гололеду, - пишут жители краевой столицы в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 3-5 часов, а так же до конца суток местами в крае ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег, в отдельных районах сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром местами туман. Понижение температуры до отрицательных отметок.

Напомним, в Краснодаре этой зимой чистить улицы о снега и льда будет порядка 35 специальных дорожных машин. Специалисты коммунальных предприятий уже заготовили около 7 тысяч тонн противогололедных реактивов.

ИСТОЧНИК KP.RU