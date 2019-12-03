Кубанские спасатели объявили экстренное предупреждение
На территории Краснодарского края до середины 4 декабря объявлено экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. Спасатели просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.
- Стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва необходимо звонить по телефонам экстренных служб, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Также спасатели рекомендуют звонить специалистам в случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо набрать номер 01 или 101 с мобильного.
Напомним, в Краснодарском крае объявлена повышенная лавиноопасность в горных районах. Снежные массы могут сходить со склонов в период с 3 по 5 декабря. Высокая вероятность схода лавин сохранится в горной местности на высоте более 2,5 тысяч метров.
ИСТОЧНИК KP.RU