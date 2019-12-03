2019-12-03T18:41:53+03:00
Происшествия

Кубанские спасатели объявили экстренное предупреждение

Оно связано с опасностью сильного налипания мокрого снега
Максим ОСОКИН
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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На территории Краснодарского края до середины 4 декабря объявлено экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. Спасатели просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.

- Стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва необходимо звонить по телефонам экстренных служб, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также спасатели рекомендуют звонить специалистам в случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо набрать номер 01 или 101 с мобильного.

Напомним, в Краснодарском крае объявлена повышенная лавиноопасность в горных районах. Снежные массы могут сходить со склонов в период с 3 по 5 декабря. Высокая вероятность схода лавин сохранится в горной местности на высоте более 2,5 тысяч метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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