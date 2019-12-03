Проекты столовых для всех кубанских школ подготовят к июню 2020 года
Все кубанские школы должны иметь отдельные помещения со специальным оборудованием для организации питания детей. Проекты столовых должны быть подготовлены до 1 июня 2020 года. Такую задачу перед местными властями поставил губернатор Вениамин Кондратьев.
- В данный момент питание организовано в 1186 школах края, где обучается более 680 тыс. детей. В регионе реализуют три модели: самостоятельную – когда еду готовят непосредственно в учебном заведении, на основе договоров с предприятиями общепита, а также – смешанную, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что ранее глава региона поставил задачу изыскать средства на возведение столовых во всех средних образовательных учреждениях Кубани.
Напомним, на Кубани в 2019 году отремонтировали почти 150 образовательных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU