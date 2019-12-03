2019-12-03T19:57:46+03:00
Общество

На Кубани провели социальную акцию «Щедрый вторник»

Мероприятия прошли 3 декабря во всех районах края
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае 3 декабря прошла социальная акция «Щедрый вторник». В ее рамках добровольцы помогали ветеранам, пенсионерам и малоимущим гражданам, бездомным животным. Также неравнодушные жители региона организовывали просмотр мультфильмов для детей из многодетных семей.

– Движение поддерживают актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в Сочи со 2 по 5 декабря проходит Международный форум добровольцев. В его рамках объявят лауреатов конкурса «Доброволец России 2019», в финал которого вышли четыре представителя от Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае с начала 2019 года открыли 11 школ и 8 детских садов и пристроек. До Нового года в эксплуатацию введут еще два средних учебных заведения – в Анапе и Кавказском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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