Кубанские спортсмены взяли медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-04T07:24:22+03:00

В их активе 4 «золота» и 4 «серебра»

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В Верхней Пышме в Свердловской области завершились всероссийские соревнования по настольному теннису «Кубок Александра Захарова-2019». Участие в турнире приняли более 150 теннисистов из 22 регионов России.

- Также в рамках основного турнира состоялись состязания среди юниоров «Кубок Александра Захарова. Дети» и соревнования «Кубок Александра Захарова. Ветераны», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

В Свердловскую область от Краснодарского края поехали 10 спортсменов. Кубанцы взяли 4 «золота» и 4 «серебра». Отличились Данил Черкес, Карина Юсупова, Андрей Масовер, Кристина и Арина Казанцевы, Алексей Перфильев, Михаил Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU