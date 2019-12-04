2019-12-04T08:06:37+03:00
Происшествия

В Краснодаре жителям Пашковского и Комсомольского районов вернули свет

Здесь произошла авария на электросетях
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре жителям Пашковского и Комсомольского районов вернули светВ Краснодаре жителям Пашковского и Комсомольского районов вернули светФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Вечером 3 декабря в Краснодаре без света остались несколько кварталов в поселке Пашковском и 27 многоэтажек в Комсомольском.

- Выяснилось, что произошла авария на кабельной линии. Специалисты «НЭСК-электросети» быстро приступили к работе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

К полуночи аварию на электросетях, которая затронула дома в Комсомольском и Пашковском, ликвидировали. Во все многоэтажки вернули свет.

Напомним, в муниципальную собственность краевой столицы застройщик передал участок под строительство школы. Территория находится на границе двух микрорайонов - «Южане» и «Близкий». Именно здесь прошла встреча, на которой подписали соглашение о передаче участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре открылась фотовыставка Михаила Шлыка «PROснег»
Кубанские спортсмены взяли медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису
На Кубани провели социальную акцию «Щедрый вторник»
Проекты столовых для всех кубанских школ подготовят к июню 2020 года
Кубанские спасатели объявили экстренное предупреждение
Краснодар встал в 10-бальных пробках
На Кубани в 2019 году отремонтировали почти 150 образовательных организаций
Кубань вошла в тройку регионов, которые получат наибольшие субсидии от правительства
В Краснодаре выпал первый снег
Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Преподаватели школы искусств в Кореновске заявили о незаконных растратах руководства
Жителям и гостям Кубани не рекомендуют ходить в горы
В Краснодаре воспитатель детского сада избивал детей
Краевая столица предстанет в черно-белом варианте
На Кубани пройдет второй кадровый форум
В Краснодаре откроют первый в крае мюзик-холл
Погибшего пилота вертолета в Абрау-Дюрсо похоронят за счет компании-работодателя
В Армавире грабитель избил кирпичом продавщицу из-за 2 тысяч рублей
В отношении следователя, ведущего дело замминистра сельского хозяйства Кубани, инициирована проверка
В Армавире 14-летний школьник отравился «снюсом»
На Кубани суд усилил наказание лже-застройщику из Сочи
На Кубани более 24 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение