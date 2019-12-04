В Краснодаре жителям Пашковского и Комсомольского районов вернули свет
Вечером 3 декабря в Краснодаре без света остались несколько кварталов в поселке Пашковском и 27 многоэтажек в Комсомольском.
- Выяснилось, что произошла авария на кабельной линии. Специалисты «НЭСК-электросети» быстро приступили к работе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
К полуночи аварию на электросетях, которая затронула дома в Комсомольском и Пашковском, ликвидировали. Во все многоэтажки вернули свет.
Напомним, в муниципальную собственность краевой столицы застройщик передал участок под строительство школы. Территория находится на границе двух микрорайонов - «Южане» и «Близкий». Именно здесь прошла встреча, на которой подписали соглашение о передаче участка.
ИСТОЧНИК KP.RU