В аэропорту Сочи открыли зону виртуальной реальности
В Международном аэропорту Сочи появилась зона виртуальной реальности. Ее открыли на втором этаже в секторе B. Здесь установили 4 аттракциона: шаттл, автомобиль, мотоцикл и капсулу. Они позволяют разыграть более 100 сюжетов.
- Аттракционы предусмотрены для взрослых и детей от четырех лет. Длительность сеанса составляет от 2 до 9 минут. Стоимость любого аттракциона - 350 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Виртуальная реальность представляет собой подобие окружающего мира, искусственно созданного с помощью технических средств и представленного в цифровой форме.
Напомним, в Краснодаре открылась фотовыставка Михаила Шлыка «PROснег». Автор представил около 30 работ на зимнюю тематику.
ИСТОЧНИК KP.RU