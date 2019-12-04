2019-12-04T08:44:08+03:00
Общество

В аэропорту Сочи открыли зону виртуальной реальности

Здесь установили 4 аттракциона [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба аэропорта СочиФото: пресс-служба аэропорта Сочи
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В Международном аэропорту Сочи появилась зона виртуальной реальности. Ее открыли на втором этаже в секторе B. Здесь установили 4 аттракциона: шаттл, автомобиль, мотоцикл и капсулу. Они позволяют разыграть более 100 сюжетов.

- Аттракционы предусмотрены для взрослых и детей от четырех лет. Длительность сеанса составляет от 2 до 9 минут. Стоимость любого аттракциона - 350 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Виртуальная реальность представляет собой подобие окружающего мира, искусственно созданного с помощью технических средств и представленного в цифровой форме.

Напомним, в Краснодаре открылась фотовыставка Михаила Шлыка «PROснег». Автор представил около 30 работ на зимнюю тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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