2019-12-04T10:09:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина угнал авто, чтобы доехать до дома

Его задержали и передали сотрудникам полиции
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина угнал авто, чтобы доехать до домаВ Краснодаре мужчина угнал авто, чтобы доехать до дома
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В Краснодаре наряд вневедомственной охраны Росгвардии поздно ночью на улице Карасунской обратил внимание на "ВАЗ 2107", который ехал без включенного ближнего света фар. Мужчина, находившийся за рулем, увидев патрульную машину, покинул авто и попытался убежать.

- Его задержали. 31-летнего ранее судимого за кражу жителя Армавира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Было установлено, что он проник в припаркованный автомобиль и повредил замок зажигания. На машине угонщик хотел добраться до своего дома.

Напомним, в Каневском районе ювелира осудят за мошенничество. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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