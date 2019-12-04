2019-12-04T10:45:31+03:00
Спорт

Представители Кубани выступят на всероссийских соревнованиях по керлингу

Турнир завершится 8 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Краснодарского краяФото: пресс-служба физической культуры и спорта Краснодарского края
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В Сочи на базе керлингового центра «Ледяной куб» проходит Кубок России. Участвуют 16 мужских команд из разных регионов страны.

- Краснодарский край на турнире представляют спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Степан Севрюков, Арсений Мешкович, Дмитрий Миронов, Артур Али и Альберт Топчян, - сообщили в пресс-службе физической культуры и спорта Краснодарского края.

Команды поделили на две подгруппы, они будут играть по круговой системе. Во второй этап пройдут две лучшие сборные из каждой. Здесь уже будет олимпийская система: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место.

Завершатся соревнования 8 декабря.

Напомним, кубанские спортсмены взяли медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису. В их активе 4 «золота» и 4 «серебра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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