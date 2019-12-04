В Туапсинском районе лоб в лоб столкнулись два авто

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-04T11:38:36+03:00

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3 декабря около 21:00 в районе 59-километра автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 30-летняя девушка за рулем машины марки «БМВ 3er» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем «Фольксваген», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель «БМВ» погибла на месте, ее 27-летняя пассажирка и 43-летний водитель «Фольксвагена» были травмированы, им назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на трассе в Адыгее открыли пункт экстренной помощи пострадавшим в ДТП. Медики здесь будут дежурить круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU