2019-12-04T11:38:36+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе лоб в лоб столкнулись два авто

Водитель «БМВ» погибла на месте аварии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

3 декабря около 21:00 в районе 59-километра автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 30-летняя девушка за рулем машины марки «БМВ 3er» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем «Фольксваген», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель «БМВ» погибла на месте, ее 27-летняя пассажирка и 43-летний водитель «Фольксвагена» были травмированы, им назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на трассе в Адыгее открыли пункт экстренной помощи пострадавшим в ДТП. Медики здесь будут дежурить круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грантовую поддержку получат техникум и колледж Краснодарского края
В Краснодарском крае произошел пожар на стройбазе
В Краснодаре задержали воровку-карманницу
На трассе в Адыгее открыли пункт экстренной помощи пострадавшим в ДТП
В Краснодарском крае ограничат свободный оборот токсичных и никотиносодержащих веществ
Кубанский парламент обсудил законопроекты об инвестициях
Представители Кубани выступят на всероссийских соревнованиях по керлингу
На Кубани у неплательщика кредитов арестовали машину
В Краснодаре мужчина угнал авто, чтобы доехать до дома
В Карасунском округе Краснодара назначили нового прокурора
В Каневском районе ювелира осудят за мошенничество
В Краснодаре по улице 1-го Мая сносят самострой
В аэропорту Сочи открыли зону виртуальной реальности
В Сочи ожидается сильное налипание снега на провода и деревья
В Краснодаре жителям Пашковского и Комсомольского районов вернули свет
В Краснодаре открылась фотовыставка Михаила Шлыка «PROснег»
Кубанские спортсмены взяли медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису
На Кубани провели социальную акцию «Щедрый вторник»