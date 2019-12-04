СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-04T11:40:59+03:00

В Краснодарском крае произошел пожар на стройбазе Фото: Архив "КП"

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Возгорание произошло ночью 4 декабря в Апшеронске на территории строительной базы. Заявка поступила дежурному МЧС в 01:40.

Через 10 минут на месте ЧП уже были пожарные. Они установили, что горит двухэтажное коммерческое помещение.

В 02:17 огонь локализовали, в 5:35 – пожар полностью потушили. На месте работали 14 человек, два звена газодымозащитной службы и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

– По предварительным данным, во время ЧП пострадал один человек. Причины пожара выясняются, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсинском районе лоб в лоб столкнулись два авто. Водитель «БМВ» погибла на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU