2019-12-04T12:11:32+03:00
Общество

Грантовую поддержку получат техникум и колледж Краснодарского края

Им выделят 63 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краснодарский архитектурно-строительный техникум и Брюховецкий аграрный колледж вошли в число победителей конкурса Минпросвещения РФ. Им выделят гранты на 63 миллиона рублей.

- Средства будут направлены на оснащение мастерских и лабораторий профессиональных образовательных организаций современным оборудованием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Техникуму направлено около 29 миллионов рублей. На эти деньги создадут пять мастерских строительной сферы. А колледж получит более 34 миллионов. Их потратят на создание пяти мастерских для подготовки специалистов транспортной отрасли.

Напомним, на Кубани в 2019 году отремонтировали почти 150 образовательных организаций. Также в регионе вводили в эксплуатацию школы и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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