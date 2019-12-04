СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-04T13:57:58+03:00

В Краснодаре на участке улицы Дмитриевская Дамба запретят стоянку транспорта

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В Краснодаре на участке улицы Дмитриевская Дамба запретят стоянку и остановку автомобилей. Дорожные знаки установят по обеим сторонам улицы от Переходной до Горького. Запрет вступит в силу с 20 января 2019 года.

- Припаркованные на проезжей части машины мешают движению трамваев, а также другим авто, - отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре по улице 1-го Мая сносят самострой. Собственник демонтирует здание за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU