2019-12-04T16:50:28+03:00
Общество

На Кубани стали производить больше сливочного масла

Прирост, по сравнению с 2018 годом, составил почти 15%
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае с начала 2019 года предприятия произвели 8 тыс. тонн сливочного масла. По сравнению с 2018-м прирост составил порядка 15%.

- В данный момент Кубань занимает четвертое место в стране по объемам производства данного продукта. Регион уступает по данному показателю Алтайскому краю, Республике Татарстан и Воронежской области, - пишет профильный ресурс Milknews.

В России 20 субъектов производят почти 70% от всего объема сливочного масла, выпускаемого в стране.

Напомним, все кубанские школы должны иметь отдельные помещения со специальным оборудованием для организации питания детей. Проекты столовых должны быть подготовлены до 1 июня 2020 года. Такую задачу перед местными властями поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На расчистку кубанских лиманов в 2020 году направят почти 200 млн рублей
Ученые предлагают всем желающим поучаствовать в издании книги об истории Кавказского заповедника
В Краснодаре продолжат развивать социальную инфраструктуру микрорайона Гидростроителей
На проектирование канатного метро Краснодару выделили 400 тысяч долларов
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей
На Кубани советам ветеранов вручили ключи от новых автомобилей
Красная поляна открывает сезон высокоскоростного интернета
В Анапе прошла акция в рамках инициативы КПРФ «Сад памяти»
Кубанские коммунисты почтили память Неизвестного солдата
В краснодарском микрорайоне Гидростроителей отремонтируют почти 4,5 км дорог
17-летнюю школьницу нашли в Крыму
В Апшеронске полицейские спасли из пожара пенсионерку
"Орлята" подготовят большое новогоднее представление
В Армавире полицейские задержали домушника
В Краснодаре на участке улицы Дмитриевская Дамба запретят стоянку транспорта
Кубанские паралимпийцы встретились в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным
На Кубани инспектор привез в больницу трехлетнего ребенка, который был без сознания
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
Жителей Каневского района осудят за хранение наркотиков