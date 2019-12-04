На Кубани стали производить больше сливочного масла

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-04T16:50:28+03:00

Прирост, по сравнению с 2018 годом, составил почти 15%

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В Краснодарском крае с начала 2019 года предприятия произвели 8 тыс. тонн сливочного масла. По сравнению с 2018-м прирост составил порядка 15%.

- В данный момент Кубань занимает четвертое место в стране по объемам производства данного продукта. Регион уступает по данному показателю Алтайскому краю, Республике Татарстан и Воронежской области, - пишет профильный ресурс Milknews.

В России 20 субъектов производят почти 70% от всего объема сливочного масла, выпускаемого в стране.

Напомним, все кубанские школы должны иметь отдельные помещения со специальным оборудованием для организации питания детей. Проекты столовых должны быть подготовлены до 1 июня 2020 года. Такую задачу перед местными властями поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU