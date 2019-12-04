В Краснодаре продолжат развивать социальную инфраструктуру микрорайона Гидростроителей
Власти Краснодара намерены в ближайшие три года вложить в развитие социальной инфраструктуры микрорайона Гидростроителей свыше 2 млрд. рублей. Об этом стало известно в ходе встречи чиновников мэрии с местными жителями.
- В микрорайоне запланировано возведение пяти детских садов, школы на 1500 мест и пристройку к школе №46, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В данный момент уже строится дошкольное учреждение. Также в детский сад переоборудуют здание школы искусств «Родник».
Помимо этого, ведется работа по изысканию средств на завершение строительства поликлиники. Ее начинало строить Минобороны РФ, но затем работы были приостановлены.
Напомним, в краснодарском микрорайоне Гидростроителей отремонтируют почти 4,5 км дорог. Также здесь появится свыше 3 км сетей уличного освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU